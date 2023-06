Carceri | Mattarella | rispettare la dignità umana e i diritti

Lo afferma il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio inviato al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Mauro Palma, in occasione ...... per favorire il reinserimento sociale e il recupero della soggettività dei reclusi", prosegue. "Un'attività meritoria, svolta contemperando la funzione di prevenzione con quella ...durante la visita nel carcere di Nisida nel 2021 - Foto d'archivio Nel ringraziare il Garante per essersi impegnato ad " assicurare valore al tempo della detenzione, per favorire il ...

Carceri, il messaggio di Mattarella: "Rispettare la dignità umana e i diritti individuali" RaiNews

"Rendere rispettosa della dignità della persona la restrizione, anche temporanea, della libertà derivante dall'applicazione di norme di legge poste a protezione del consorzio civile". (ANSA) ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al Garante, sottolineando l’importanza di rispettare la dignità delle persone private della libertà e di garantire ...