(Di giovedì 15 giugno 2023)padrona disi presenterà al via con 23secondadelladeldie para, che si terrà ada domani, venerdì 16, a domenica 18 giugno: si partirà domani, venerdì 16, con le batteriesessione mattutina e con batterie, ripescaggi e quarti di finale in quella pomeridiana. Sabato 17 si disputeranno Finali G, F, E, D e C, semifinali e ripescaggisessione mattutina e Finali B ed A non olimpiche e non paralimpiche in quella pomeridiana, infine domenica 18 si disputeranno Finali B ed A olimpiche e paralimpiche in sessione unica. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha diramato la ...

Quale occasione migliore dei Campionati Mondiali di, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, per visitarli Noi abbiamo individuati i 5 principali, in centro città o a breve distanza, tutti ...Dal 16 al 18 giugno 2023 la località Schiranna, sulle acque del lago di Varese , ospiterà la Seconda Prova didel Mondo di2023. Un evento che porterà anche quest'anno 700 atleti a disputarsi le medaglie sul bacino di Varese. Un appuntamento ormai fisso, quello con i "big" del remo, che ...Tra le 42 nazioni accreditate a partecipare alla seconda tappa didel Mondo in programma a ... alla vigilia dell'evento, sono un po' tutti i soggetti coinvolti: che ilsia per Varese ...

Canottaggio, Coppa del Mondo Varese 2023: l'Italia schiera 23 equipaggi nella tappa di casa OA Sport

Ben 12 azzurri schierati dalla Nazionale provengono - per nascita, carriera o tesseramento - dalle società sportive della nostra provincia. Cesarini, Carucci e Soares guidano il gruppo ...Il Parco Zanzi, la pista ciclabile, un volo sugli alianti...e un piatto di riso in cagnone con il persico. Tre giorni di sport in mezzo alla natura. Sembrerà di essere in vacanza ...