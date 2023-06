Canoa slalom | Coppa del Mondo Tacen 2023 | tutti in semifinale gli azzurri della canadese

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le batteriecaratterizzano la sessione pomeridianaprima giornataterza tappadeldi: a, in Slovenia, i cinquein gara accedono compatti alle semifinali di domani pomeriggio, quando a seguire si terranno anche le finali. Nel C1 maschile basta la prima run (20 qualificati) agliin gara: Raffaello Ivaldi (Marina Militare) è secondo con un percorso netto in 90.86, Roberto Colazingari (Carabinieri) si classifica terzo con un percorso netto in 92.88, Paolo Ceccon (Carabinieri) giunge 11° in 98.52 (4 penalità). Nel C1 femminile si qualifica nella prima run (20 ...

La squadra azzurra dellaè a Lubiana, in Slovenia, in occasione della terza tappa di Coppa del Mondo (le gare saranno trasmesse tutte in live streaming sul nuovo canale ufficiale dell'International Canoe ...Lo spettacolo sul Noce continuerà però con l' Eurocup di rafting e le due gare nazionali die kayak cross , per un fine settimana intensissimo e carico di sfide. Dopotutto i risultati ......necessario per salire sul secondo gradino del podio della tappa italiana di Eca JuniorCup . ... insegniamo loro che, se pur lasia uno sport individuale, è la forza del gruppo a fare la ...

Dopo l'appuntamento di Praga (Repubblica Ceca), il massimo circuito internazionale della canoa slalom fa rotta verso la Slovenia, per la precisione a Lubiana, sede della terza tappa di Coppa del Mondo ...l’Eurocup di rafting e due gare nazionali di canoa slalom e kayak cross Per quattro giorni, la Val di Sole si prepara a diventare il centro della canoa a livello internazionale: una delle discipline ...