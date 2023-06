Cannavaro | “Galtier al Napoli | attenti al nome a sorpresa Ho una notizia”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Paoloparla del futuro di Christopheal, in Francia lo danno vicinissimo alla panchina azzurra. Si parla in maniera insistente di Christopheal. In Francia sono sicuri che alla fine l’ex tecnico del Psg sarà alla guida del club partenopeo. Una possibilità che è stata prospettata anche a Paolo, che ai microfoni di Radio Kiss Kissha detto: “Io credo che da un presidente come Aurelio De Laurentiis bisogna sempre attendersi qualche, unche non ha mai fatto a nessuno. È successo già altre volte“. Poi ha aggiunto: “Io so che De Laurentiis sta parlando con tanti allenatori, è giusto che lo faccia. Aspettiamo e vediamo cosa succede“. Dalla società non è arrivata ancora ...