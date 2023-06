Canalis da guardare con cautela | il dettaglio piccante non sfugge

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 15 giugno 2023) Fa impazzire tutti i suoi follower, ai quali nonunnascosto. Elisabettanon smette mai di stupire. Sin da quando fu protagonista di tutte le pagine di gossip, in seguito alla sua discussa storia con l’ex attaccante dell’Inter Bobo Vieri, il nome di Elisabettaè legato al mondo del calcio. Il binomio velina e calciatore divenne il vero stereotipo di quegli anni. Oggi qualcosa è cambiato, a partire dalla figura della velina. Il ruolo di ballerina di ‘Striscia la Notizia’ non ha più la stesso fascino. Eppure la showgirl italiana ha cominciato la sua carriera proprio in quegli studi, il successo l’ha portata, oggi, ad essere amatissima da milioni e milioni di persone, non solo in Italia. Partita facendo la showgirl, oggi è un’imprenditrice digitale di successo, o ...