Campi Flegrei | nuova scossa di terremoto di magnitudo 2 9

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli , nella zona dei, poco dopo le 17.30 di giovedì 15 giugno. In attesa dei rilievi ufficiali dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata avvertita dalla popolazione probabilmente ...L'appuntamento è per il 21 giugno, ore 20.30, al Dejavù di via1 - Pozzuoli . Ad Aprire l'evento ci sarà una degustazione di prodotti d'eccellenza del club Terra Viva , progetto ...Stasera ore 21 nuova puntata di Sud Reporter sutv con una grande novità: ora il canale del digitale è il numero 99, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo , in onda ogni ...

Terremoto oggi Napoli, sciame sismico nei Campi Flegrei Adnkronos

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, poco dopo le 17.30 di giovedì 15 giugno. In attesa dei rilievi ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e ...I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato una forte scossa alle ore 17,39 di oggi che è stata avvertita da gran parte della popolazione dei Campi Flegrei e dei quartieri occidentali di ...