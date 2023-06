Cammarano M5s | “Dimensionamento scolastico | si contribuisce a spopolamento aree interne”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Piano di, voluto dal governo Meloni, colpirà gravemente la nostra regione. La riforma produrrà la fusione di 120 istituti scolastici in tutta la Campania con conseguenze nefaste soprattutto per le, già colpite dall’aumento dei plessi spopolati. Uno scenario che comporterà la cancellazione di dirigenze scolastiche, tagli al personale e la chiusura di istituti scolastici. In questo modo il governo decide di favorire lo, contro il quale da tempo ci battiamo come Commissione. È una misura ingiusta e irrazionale che penalizzerà l’istruzione dei nostri giovani e il futuro del nostro Paese”. A denunciarlo è il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle e presidente della ...