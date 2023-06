Cambiare le lenzuola nel letto | quando farlo e perché

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 giugno 2023)lenelè importante e si deve fare entro un tempo determinato: ecco tutto quello che c’è da sapere. Non tutti lo sanno, ma trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. Se non si cambiano frequentemente le, quello che sembra untranquillo può diventare un nido di batteri che intacca la nostra salute e farà apparire la nostra pelle più impura.lenel– CheNews.itAcari della polvere, batteri e sporcizia possono accumularsi sullese queste non vengono lavate in modo frequente. È importante, infatti, garantire la buona igiene dei cosiddetti “vestiti bianchi” per evitare che ci sia un accumulo di microrganismi. Proprio per questo motivo bisogna ...