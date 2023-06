Caldo e afa in arrivo | con Scipione impennata temperature | previsioni meteo

A rendere ancora più insopportabile ilci penserà infatti la prima: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto ...Ci si scorderà delle piogge e i temporali di oggi e ci si confronterà con temperature e...entrare nell'estate astronomica non credete sia giusto dare un po' di spazio anche agli amanti delIl leit motiv sarà l'alternanza di caldi forti e di precipitazioni dirompenti meteomaltempo estate Luca Lombroso temporalicanicola

Caldo e afa in arrivo, con Scipione impennata temperature ... Adnkronos

(Adnkronos) – Il primo vero caldo estivo arriverà sull’Italia la prossima settimana. “Già da Lunedì 19, infatti, le temperature sono attese in forte aumento a causa di una vera e propria fiammata di S ...Il meteo degli ultimi giorni ha mostrato un'instabilità atmosferica notevole, con piogge e temporali che hanno interessato soprattutto il Centro-Sud ...