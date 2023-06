Calciomercato | quali giocatori scadono il contratto il 30 giugno e potrebbero partire a titolo gratuito | Roberto Firmino | David De Gea…

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 15 giugno 2023) 2023-06-15 10:22:54 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: ASebbene la finestra di mercato sia già iniziata in alcuni paesi, la finestra di mercato estiva inizia il 1° luglio nella maggior parte dei paesi, soprattutto nei principali campionati europei. Negli anni è cambiato il modo di affrontare questo periodo, soprattutto con l’arrivo di club-stati o fondi di investimento che iniettano grosse somme di denaro per avere la maggior forza economica possibile. Ecco perché ora sempre più club puntano al free agency, cioè a queiil cuiscade il 30e, quindi, non devono pagare un trasferimento al club di appartenenza. Pagano solo il gettone del giocatore e l’eventuale bonus di trasferimento. Inoltre ci sono più calciatori, anche molto importanti, che nel tempo sono passati in free ...