Calciomercato Napoli | obiettivo Frattesi | sfida ad altre squadre di Serie A

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo lo straordinario campionato, culminato con la vittoria dello Scudetto, Aurelio De Laurentiis starebbe pianificando la prossima stagione. In prima fila per ilc’è la ricerca di un nuovo allenatore che possa sostituire al meglio Luciano Spalletti, ma non hanno di certo meno importanza le trattative disia in entrata che in uscita. Gli azzurri vorrebbero rinforzare la rosa e coprire i buchi che potrebbero essere lasciati dai giocatori in partenza, come nel caso di Kim, che dopo una sola stagione potrebbe cambiare squadra. Se dovesse partire il coreano, la società partenopea dovrebbe trovare un nuovo difensore che possa prendergli il posto. Anche il futuro in Campania di Osimhen è incerto e servirebbe un altro attaccante, qualora dovesse arrivare una grande offerta per il capocannoniere del campionato. Per il centrocampo invece ...