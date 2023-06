Calciomercato Napoli | addio Kim | destinazione a sorpresa | “Pagano la clausola”

(Di giovedì 15 giugno 2023)Kim:per il difensore centrale, plusvalenza incredibile per la società azzurra. In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore e se anche Osimhen è destinato a partire, ilsta valutando attentamente l’idea di cedere qualche gioiello a prezzi decisamente elevati. Visto che il mercato ipervaluta determinati giocatori Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Al club gialloblù, che nella scorsa finestra estiva diavevano percepito 3,5 milioni per il prestito, andranno altri 12 milioni di euro più bonus ., i numeri stagionali del ...Commenta per primo Il primo acquisto delcampione d'Italia è una conferma: gli azzurri hanno riscattato in queste ore Giovanni Simeone dal Verona . Esercitato il diritto di 12 milioni di euro, che si aggiungono ai 2,5 di prestito ...Kvara, così, dopo un periodo di riposo potrà unirsi algià dal primo ritiro di Dimaro.

SKY - Il Napoli riscatta Simeone. Futuro Osimhen: tutta la verità AreaNapoli.it

Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale ha fatto il punto su Kim Min Jae che potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato.Proseguono allo stato iniziale gli intrecci di mercato. Secondo l'edizione odierna di Repubblica sono Napoli e Lazio, le preferite dal 23enne mediano Davide Frattesi per un discorso ...