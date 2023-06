Calciomercato Milan – Sogno Milinkovic-Savic | è derby con l’Inter

E poi c'è il centrocampista a lungo nel mirino di Maldini e Massara per il. L'Inter ci pensa, ... ma donazioni per gli 'Insuperabili' Leggi i commentiinter : tutte le notizie 15 ...... che spesso ha avuto un ruolo decisivo anche per quanto riguarda il. Il Palermo sta ... ci sono più squadre di Serie B; mentre per il giovane Nasti bisognerebbe trattare con il, che ...Chukwueze e Nelson, ilcontinua a lavorare Ilcontinua a lavorare anche su Samuel Chukwueze del Villarreal dopo l'incontro, durato circa 2 ore a casa, con gli agenti del calciatore. ...

Arrivano nuovi colpi di scena per quando riguarda il mercato del Milan. La società rossonera starebbe pensando all'acquisto di Luka Romero, centrocampista della Lazio che quest'anno era in prestito e ...All’estero prime mosse importanti delle big sul mercato. Il Real Madrid ha ufficializzato il primo colpaccio estivo con la prossima presentazione di Jude Bellingham dal Dortmund, ...