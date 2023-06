Calciomercato Milan – Ipotesi contro-riscatto di Colombo dal Lecce

Uno è Sergiño Des t, classe 2000 di proprietà del Barcellona, che ha passato l'ultima stagione in prestito alsenza trovare molto spazio. L'altro è ovvero Omar Campos , messicano 2002 ...1 Il Lecce rivuole dall'attaccante italiano Lorenzo Colombo (classe 2002). Il club pugliese vuole confermare dal prestito pure il difensore croato - tedesco Marin Pongracic , classe 1997 di proprietà del Wolfsburg.Nel frattempo ilha perso alcuni dei parametri zero più ambiti, vedi N'dicka e Aouar, non riesce a chiudere per Thuram, che ancora è ricercato dal PSG, ha messo in stand by l'acquisto di Kamada ...

Lascia l’Inter per il Milan, arrivano conferme CalcioMercato.it

Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions ... Per rimanere aggiornato sui movimenti di calciomercato in Serie A e all'estero, segui la diretta testuale su ilmessaggero ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...