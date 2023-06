Calciomercato Milan – Due in mediana | Chukwuemeka e Guido Rodríguez

1 Il Lecce rivuole dall'attaccante italiano Lorenzo Colombo (classe 2002). Il club pugliese vuole confermare dal prestito pure il difensore croato - tedesco Marin Pongracic , classe 1997 di proprietà del Wolfsburg.Nel frattempo ilha perso alcuni dei parametri zero più ambiti, vedi N'dicka e Aouar, non riesce a chiudere per Thuram, che ancora è ricercato dal PSG, ha messo in stand by l'acquisto di Kamada ...2 Ha destato molta polemica l'assenza di Paolo Maldini al funerale di Silvio Berlusconi . L'ex difensore e capitano del, però, si trova in vacanza a Miami, come mostrato dal profilo Instagram di Reserve Padel, che ha pubblicato foto e video che lo mostrano impegnato in una partita di padel. Guarda il video.

"Anche la Lazio su Lucas Beltran". È questa l'indiscrezione che arriva dall'Argentina e che coinvolge il club biancoceleste e il calciatore del River Plate. Classe ...Milan, i rossoneri hanno una nuova idea per l’attacco, in attesa che si sviluppino quelle situazioni tenute sotto osservazione, come quella relativa a Marcus Thuram. Il mirino è puntato sulla Lazio, c ...