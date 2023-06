Calciomercato Lazio | possibile rivoluzione a centrocampo?

(Di giovedì 15 giugno 2023) Quelle che, in origine, si pensava potessero essere delle scosse di assestamento, potrebbero divenire un vero e proprio terremoto. In casasi guarda con attenzione ai possibili sviluppi proposti dal: prevale la rassegnazione all’idea che Milinkovic Savic, il prossimo...

Alessandro Nesta è pronto a ripartire dalla Reggiana . L'ex difensore centrale di Milan e, dopo l'ufficialità arrivata lo scorso 10 giugno, è stato presentato in conferenza stampa dal ...Non a caso il suo nome nelle scorse settimane è stato accostato alla stessa società bergamasca oltre che a, Milan e Sassuolo. Il Genoa troverà a batterne la concorrenza, offrendo al giocatore ...... come Lukaku, Mbappé e il nuovo madridista BellinghamLIVE 20) PAULINHO costo totale ... 126.94 milioni di euro numero trasferimenti: 4 il più caro: 56.81 mln, dal Parma alla18) ...

Calciomercato Lazio | Milinkovic-Inter, primo contatto! E Inzaghi spinge… La Lazio Siamo Noi

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il derby di Milano non finisce qui. Potrebbero esserci dei risvolti di mercato che potrebbero portare le due compagini del capoluogo lombardo ad affrontarsi ...L'attaccante argentino piacerebbe nel campionato turco con il Fenerbahce in prima linea per l'acquisto a titolo definitivo ...