Calciomercato Inter | Ausilio tornato da Londra | com’è andata per Lukaku e Koulibaly

(Di giovedì 15 giugno 2023)ha fatto ritorno dadopo la sua missione: eccoper il possibile mercato in entrata Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Pieroin Italia dopo la missione londinese per conto dell’, dove ha ufficialmente chiesto i prestiti di, per i quali c’è anche un tetto di ingaggio massimo. Il Chelsea, però, avrebbe risposto negativamente a questa opportunità, preferendo cedere a titolo definitivo i due giocatori.

, Ausilio ha fatto ritorno da Londra dopo la sua missione: ecco com'è andata per il possibile mercato in entrata Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Piero Ausilio è ...Le notizie più importanti della giornata dinel nostro ...ITER GIURIDICO - Nei mesi scorsi, i creditori si erano mossi negli USA per ottenere informazioni sui rapporti tra l', Zhang, Goldman Sachs e Oaktree . CCBA aveva chiesto al tribunale degli Stati ...

Lascia l’Inter per il Milan, arrivano conferme CalcioMercato.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sono state fissate tre udienze nei prossimi due mesi, tra Hong Kong e Milano, per quanto riguarda la causa sui 300 milioni di euro non pagati da Steven Zhang nei confronti di ...