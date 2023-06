Calciomercato | Atalanta Stampa | ManUtd prepara 60 mln per Hojlund

E l'attaccante danese, 20enne, quest'anno a segno 9 volte con la maglia dell', in 32 gare giocate, potrebbe essere presto accontentato. Sui media inglesi, infatti, parlano di un'offerta da ...TENTATIVO A GENNAIO - Secondo quanto appreso da.com un primo affondo per Koulibaly l'... E prima di provare in extremis un accordo con l'per Demiral, Ausilio provò a sondare la ...L'opinione dei tifosi dell'nei confronti della possibile vendita dell'attaccante danese Rasmus Hojlund Hojlund e quei 60/70 milioni di euro che lo United potrebbe dare all'. Un grande grattacapo visto che da una parte si ha uno dei centravanti più promettenti (e forti) del calcio europeo, e dall'altra una cifra di tutto rispetto con cui ...

E l'attaccante danese, 20enne, quest'anno a segno 9 volte con la maglia dell'Atalanta, in 32 gare giocate, potrebbe essere presto accontentato. Sui media inglesi, infatti, parlano di un'offerta da ...“Atalanta, comincia la giostra dei prestiti. Davanti piace Nzola”. Questo il titolo che compare, in taglio basso, nella prima pagina de L’Eco di Bergamo a proposito ...