Calcio | Vinicius guiderà speciale comitato antirazzismo

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'attaccante brasiliano ha subito insulti razzisti da parte dei tifosi quando il Real Madrid ha affrontato il Valencia a maggioJr, attaccante del Real Madrid,unodella Fifa composto da giocatori che suggeriranno punizioni più severe per comportamenti discriminatori nel. Lo ha detto il presidente della federazione, Gianni Infantino. L’attaccante brasiliano ha subito insulti razzisti da parte dei tifosi quando il Real Madrid ha affrontato il Valencia a maggio. Infantino ha anche spiegato che la Fifa oltre a punizioni disciplinari intraprenderà anche azioni legali contro gli autori di abusi nei paesi in cui il razzismo si verifica nelle partite di. Gianni Infantino ha incontrato l’attaccante del Brasile e ...

(Adnkronos) – Vinicius Jr, attaccante del Real Madrid, guiderà uno speciale comitato antirazzismo della Fifa composto da giocatori che suggeriranno punizioni più severe per comportamenti discriminator ...Dopo i cori razzisti contro Vinicius allo stadio di Valencia, Gianni Infantino ha chiesto al calciatore di dirigere un comitato apposito.