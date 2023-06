Calcio | ufficiale Lammers dall' Atalanta ai Rangers

L'Atalanta ha ufficializzato la cessione di Sam Lammers ai Glasgow Rangers a titolo definitivo "a decorrere dall'1 luglio 2023". L'attaccante olandese classe 1997, arrivato a Bergamo nell'estate del ...L' Atalanta ha ufficializzato la cessione di Same Lammers al Glasgow Rangers . Dopo l'ultima esperienza non fortunata con la Sampdoria nella stagione 2022 - 2023 per l'attaccante è arrivato dunque il ...2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Giovanni Simeone è un calciatore interamente del Napoli. Il club azzurro, attraverso il proprio sito, ha annunciato di aver esercitato l'opzione di ...

Calcio Napoli, ufficiale: riscattato Simeone dal Verona 2a News

Galtier è balzato in pole per sostituire Spalletti in panchina, ufficiale il riscatto di Simeone dal Verona, entro i termini stabiliti. Nei prossimi giorni possibile appuntamento per il prossimo ...L'Atalanta ha ufficializzato la cessione di Sam Lammers ai Glasgow Rangers a titolo definitivo "a decorrere dall'1 luglio 2023". (ANSA) ...