Calcio | Real Ecco Bellingham È il giorno più bello della mia vita

Per portare Bellingham al, il club di Florentino Perez ha speso cento milioni, il secondo acquisto più caro di sempre in casa merengue al pari di Bale. "Arriva a Madrid uno dei migliori ...Sono sicuro che si è innamorato delMadrid guardando le nostre ultime cinque Champions League vinte. Cercheremo di renderlo felice e di aiutarlo a realizzare tutti i suoi sogni: con questa ...Lo stesso Macron, l'anno scorso, era stato fondamentale nel rinnovo del contratto di Mbappé col club parigino, quando tutto sembrava apparecchiato per il suo passaggio alMadrid : in realtà il ...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “E’ il primo giorno nel più grande club del mondo, il giorno più importante della mia vita. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno portato qui. E grazie alla mia fami ...Florentino Perez: 'Avanti con i sogni, con questa maglia niente è impossibile'.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Questo è il giorno più importante ...