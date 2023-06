Calcio | Pastorello | ' De Vrij firmerà un biennale | riscatto Acerbi scontato'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Milano, 15 giu. - (Adnkronos) - L'Inter è pronta a ripartire con Stefan Dee Francesco. L'obiettivo è trattenere entrambi i difensori e, in questo senso, c'è stato un incontro in sede con Federico, agente dei due giocatori. L'olandese è in scadenza di contratto, ma c'è un accordo di massima tra le parti per un rinnovofino al 30 giugno 2025. Diverso, invece, il discorso di, arrivato la scorsa estate dalla Lazio in prestito con diritto dia 4 milioni di euro. Voluto fortemente da Simone Inzaghi, il difensore è stato uno dei protagonisti del finale di stagione: bisognerà trovare la strategia migliore, ma la volontà comune è di proseguire insieme. Un incontro andato bene, come confermato daall'uscita dalla sede ...

Franco- l'imprenditore monferrino con tutte le credenziali per raccogliere il ... All'orizzonte c'è una fusione fra Stay O' Party e JuniorPontestura, con la creazione di un'unica ...Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport , il suo agente Federicoin questi giorni è giunto nel capoluogo campano per parlare con la dirigenza riguardo un nuovo contratto, che aggiorni ...... c'è ottimismo sulla trattativa Db Udine 04/05/2023 - campionato diserie A / Udinese - ... La Gazzetta dello Sport scrive che ieri il suo agente, Federico, è atterrato in città per ...

Calcio: Pastorello, 'De Vrij firmerà un biennale, riscatto Acerbi ... Il Dubbio

Milano, 15 giu. – (Adnkronos) – L’Inter è pronta a ripartire con Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. L’obiettivo è trattenere entrambi i difensori e, in questo senso, c’è stato un incontro in sede con ...Giovedì sera Federico Pastorello è stato nella sede dell'Inter per limare gli ultimi dettagli sul rinnovo di Stefan de Vrij, in scadenza ...