Calcio | Nicolato | ' poco tempo per prepararci all' Europeo ma questo gruppo ha entusiasmo'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tirrenia, 15 giu. - (Adnkronos) - L'attesa cresce, l'si avvicina. Dopo aver diramato martedì la lista dei 23 convocati per la fase finale del torneo continentale, Paoloha diretto questa mattina al CPO di Tirrenia il primo allenamento dell'ultima fase di raduno. A cinque giorni dalla partenza per Cluj, la città romena che ospiterà le tre gare del girone dell'Italia con Francia (22 giugno), Svizzera (25 giugno) e Norvegia (28 giugno), ilha accolto i tre Azzurrini che la scorsa settimana hanno concluso la stagione con i rispettivi club. Un epilogo sfortunato quello vissuto dal portiere del Bari Elia Caprile e dal centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito, usciti sconfitti rispettivamente dalla finale dei play off di Serie B con il Cagliari e dallo spareggio salvezza di Serie A con il Verona. E non è andata ...

Dopo le ipotesi sulla "mancanza di motivazioni" da parte di Kean e la sua risposta social, è arrivato il chiarimento da parte del ct Paolo...Se il ctpuò contare su elementi di spicco di serie A come Scalvini, Parisi, Miretti e Tonali non avrà in attacco lo juventino Kean , che ha preferito rinunciare. Si era parlato di mancanza ...Italia U21,su Gnonto " Tutti sanno la stima che abbiamo di - ha spiegato poiparlando invece dell'ultimo convocato - . Il fatto di averlo qui è importante , lui si aggregherà negli ...

Under 21, il ct Nicolato vuota il sacco sul no di Kean e confida in Gnonto Virgilio Sport

Il tecnico degli azzurrini ha commentato la recente scelta dell'attaccante della Juventus di rinunciare agli Europei di categoria: tutte le dichiarazioni ...Intervenuto a "TMW Radio", Xavier Jacobelli si sofferma sul ricordo di Silvio Berlusconi e sul match di Nations League che, domani sera, vedrà l'Italia affrontare la ...