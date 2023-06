Calcio | Nations League | Spagna-Italia 1-1 alla fine del primo tempo

... con in palio la finale dellaLeague, eppure il tifo azzurro non sembra molto compatto. Su Twitter infatti molti tifosi della Juve hanno mandato in ...ENSCHEDE (OLANDA) - Nicolò Zaniolo parte titolare nella semifinale diLeague tra Italia e Spagna . Il centrocampista del Galatasaray, che è rientrato dopo alcuni mesi di assenza in Nazionale, ha parlato ai microfoni di a Sky Sport a pochi minuti da fischio ......56:55 10':di rigore per l'Italiadi rigore per l'Italia: Zaniolo calcia al volo, Le ...46:24 Fischio d'inizio Fischio d'inizio a Enschede, è iniziata la semifinale diLeague tra ...

LIVE Italia-Spagna, Nations League 2023 in DIRETTA: c'è la rivincita della semifinale di 2 anni fa OA Sport

Enschede, 15 giu. – (Adnkronos) – Finisce sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Spagna-Italia, semifinale di Nations League in corso di svolgimento allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. Al vantag ...1' Calcio d'inizio. 20:44 - Un minuto di silenzio in memoria di Berlusconi. 20:40 - Squadre in campo! Inni nazionali e poi si parte. 20:30 - Terminato il riscaldamento delle ...