Calcio | Nations League | l' Italia si ferma in semifinale | la Spagna vince 2-1 con un gol all' 88'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Enschede, 15 giu. - (Adnkronos) - Siinla corsa dell'di Roberto Mancini in, esattamente come due anni fa contro la. A Enschede, gli Azzurri perdono 2-1 contro le Furie Rosse. Gara pimpante in avvio, passano gli iberici dopo 3' con Yeremi Pino. L'reagisce e pareggia sudi rigore con Immobile all'11. Nella ripresa ritmi più bassi ma lapreme e nella prima parte sfiora più volte il gol. La rete della vittoria arriva a 2' dal 90' con il neo entrato Joselu che spinge in rete una conclusione, deviata, di Rodri.in finale con la Croazia domenica alle 20.45 a Rotterdam, l'giocherà, sempre a Enschde, domenica alle 15 contro i ...

La Nazionale maschile diè stata battuta 2 - 1 dalla Spagna nelle semifinali diLeague, la competizione stagionale per nazionali europee. ...Slavko Vincic : Si prende qualche secondo prima di concedere ildi rigore per il fallo di ... Frattesi : il centrocampista del Sassuolo è una delle note positive della gara diLeague ...(Dal 74' Fabian Ruiz 6,5: in campo per il quarto d'ora finale, disegna subito grande...distanza di Rodri per beffare Donnarumma e siglare il tap in che lancia la Spagna in finale di...

Calcio, Nations League 2023: la Spagna beffa l'Italia nel finale. Le Furie Rosse vincono 2-1 OA Sport

Francesco Acerbi, intervenuto ai microfoni della Rai al termine della semifinale di Nations League persa contro la Spagna, è stato critico: "Non è un discorso di sistema di gioco, le cose da fare si ...[themoneytizer id=”99064-6] Termina 2-1 la seconda semifinale di Nations League tra Spagna e Italia, con la squadra di Luis de la Fuente che ha battuto la selezione di Roberto Mancini. Con gli spagno ...