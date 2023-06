Calcio | Napoli riscatta Simeone dal Verona | l' attaccante firma fino al 2026

I media argentini mettono pure iltra i club italiani che seguono da vicino questo giovane ... che ha anche il passaporto italiano e sembra pronto per fare il salto neleuropeo già dalla ...Si tratta del cd 'nel cuore', datato 1953, che è appartenuto proprio all'ex premier. Un ... attorno a una figura che ha fatto la storia dell'Italia in settori come la comunicazione, ile ...Primo movimento di mercato per il2023/24. L'attaccante Giovanni Simeone rimarrà a disposizione dei campioni d'Italia. Ad annunciarlo lo stesso club azzurro con un comunicato: "La SSCcomunica di aver esercitato l'opzione di acquisto, a titolo definitivo, dall'Hellas Verona, delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone fino al 30 giugno 2026 con opzione di ...

Nuovo candidato per il ruolo di vice-Immobile. Voci dall'Argentina parlano di un interessamento della Lazio per Lucas Beltrán, attaccante classe 2001 del River Plate. Nelle scorse settimane era stato ...(Adnkronos) – Primo movimento di mercato per il Napoli 2023/24. L’attaccante Giovanni Simeone rimarrà a disposizione dei campioni d’Italia. Ad annunciarlo lo stesso club azzurro con un comunicato: “La ...