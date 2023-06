Calcio Napoli | in Francia sicuri | Galtier sempre più vicino

(Di giovedì 15 giugno 2023) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, Christophepiùa essere il nuovo allenatore del, ereditando il posto di Luciano Spalletti in panchina. Christophepiù in pole position per ereditare da Luciano Spalletti il posto sulla panchina del. Il tecnico francese, secondo i media

... nonostante un campionato terminato al secondo posto alle spalle delcampione d'Italia. ... Mancini continua a dire che non ci sono giocatori italiani che giocano nelitaliano. Poi, la ...In passato il noto marchio aveva già vestito Milan, Juventus,, Fiorentina, Palermo, Udinese. ... Ruolo dello sponsor tecnicoIn estrema sintesi, lo sponsor tecnico in una squadra diè quel ...Galtier ritroverebbe Victor Osimhen, col quale ha già lavorato ai tempi del Lille. Per "L'Equipe" la fumata bianca è molto vicina. "La priorità è concludere il rapporto con il Psg. Ciò ...

Bereszynski: “A Napoli avrò la pizza gratis a vita! Mio futuro Dipende da una cosa…” CalcioNapoli1926.it

Una kermesse in grande stile - sotto la regia di Costantino Nicoletti - in una location esclusiva e dall'indiscutibile fascino.Pronto un biennale da 4 milioni a stagione per Galtier. Dopo un lungo casting è l'allenatore del Psg il profilo scelto dal presidente De Laurentiis ...