Calcio | movimenti in casa Napoli | riscattato Simeone | mentre Kim è in direzione Bayern Monaco

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilnon sta certo con le mani in mano in queste giornate di metà giugno.è arrivata da pochi minuti l’ufficialità del nuovo tecnico, ovvero Rudi Garcia, che avrà il non semplice compito di non far rimpiangere Luciano Spalletti, l’allenatore del terzo Scudetto della storia, anche a livello dimercato le notizie non mancano sotto al Vesuvio, anzi. Iniziamo con la prima ufficialità. Giovannirimarrà in azzurro anche nelle prossime stagioni. La società guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, nella giornata odierna ha fatto scattare il diritto di riscatto dell’attaccante argentino, versando una cifra attorno ai 12-13 milioni di euro nelle casse dell’Hellas Verona, società che deteneva il cartellino del “Cholito”. Perentra in vigore un contratto che lo ...

Iniziano i primi movimenti di mercato da parte del Napoli dopo la fine della stagione. In attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, gli azzurri ripartono da quelle che sono le proprie...

Il Napoli non sta certo con le mani in mano in queste giornate di metà giugno. Mentre è arrivata da pochi minuti l'ufficialità del nuovo tecnico, ovvero Rudi Garcia, che avrà il non semplice compito di non far rimpiangere Luciano Spalletti, l'allenatore del terzo Scudetto della storia, anche a livello di mercato le notizie non mancano sotto al Vesuvio. (Adnkronos) – Primo movimento di mercato per il Napoli 2023/24. L'attaccante Giovanni Simeone rimarrà a disposizione dei campioni d'Italia. Ad annunciarlo lo stesso club azzurro con un comunicato.