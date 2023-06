Calcio mercato | dopo Messi anche Neymar verso addio al Psg

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) -Lionelil brasilianopotrebbe lasciare quest''anno il Psg per quella che potrebbe essere una rivoluzione nel club francese,le parole del francese Mbappè.ha scelto gli Usa e l'Inter Miami in Mls nonostante l'offerta monstre da parte dell'Arabia Saudita che si conferma l'ombelico del mondo deldi questa sessione estiva. InfattiCristiano Ronaldo e gli ultimi arrivi di Benzema e Kante, in Saudi Pro League potrebbe arrivare. Gli sceicchi dell'Al Hilal infatti puntano diretti sul brasiliano e secondo quanto rivelato da Cbs si prefigura un'offerta pari a quella di Cr7, ovvero circa 200 milioni di euro a stagione.