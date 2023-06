Calcio mercato | dopo Messi anche Neymar verso addio al Psg

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per il brasiliano mega offerta dall'ArabiaLionelil brasilianopotrebbe lasciare quest”anno il Psg per quella che potrebbe essere una rivoluzione nel club francese,le parole del francese Mbappè.ha scelto gli Usa e l’Inter Miami in Mls nonostante l’offerta monstre da parte dell’Arabia Saudita che si conferma l’ombelico del mondo deldi questa sessione estiva. InfattiCristiano Ronaldo e gli ultimi arrivi di Benzema e Kante, in Saudi Pro League potrebbe arrivare. Gli sceicchi dell’Al Hilal infatti puntano diretti sul brasiliano e secondo quanto rivelato da Cbs si prefigura un’offerta pari a quella di Cr7, ovvero circa 200 milioni di euro a stagione. ...

Messi ha scelto gli Usa e l'Inter Miami in Mls nonostante l'offerta monstre da parte dell'Arabia Saudita che si conferma l'ombelico del mondo deldi questa sessione estiva. Infatti dopo ...Smaltita la delusione playoff in casa Bari si comincia a progettare il futuro. Il club rimarrà ancora nelle mani di Luigi De Laurentiis e primo nodo disarebbe quello legato ai prestiti. Chi resta Chi sarà acquistato Chi andrà via Tutte domande a cui servirà una risposta per dare il definitivo via al calciomercato del club pugliese. Il ......con i dirigenti del Chelsea per provare a piazzare due colpi molto importanti per ildell'...torta vorrebbe riportare in Serie A un'ex conoscenza della massima Lega professionistica di...

Calciomercato Inter, Newcastle vuole Barella: c'è l'offerta Adnkronos

L'addio di Luciano Spalletti potrebbe non rappresentare l'unica grande perdita dell'estate del Napoli. Il futuro di Kim è in bilico ...Roma, calciomercato, obiettivo cessioni. La Roma si sta concentrando sulle uscite in questi giorni, per finalizzare una plusvalenza di 30 milioni entro il 30 giugno per motivi di bilancio. Tra i gioca ...