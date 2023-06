Calcio | Immobile | ' preso un gol per sfortuna | come occasione era giusto il pari'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Enschede, 15 giu. - (Adnkronos) - "Abbiamo lottato fino alla fine, ma abbiamo subito questo gol con un po' di. Ci prendiamo questa sconfitta, anche se brucia molto perché stavamo giocando bene". Così l'attaccante dell'Italia Cirodopo la sconfitta contro la Spagna per 2-1 in semifinale di Nations League. "Contro la Spagna è sempre difficile, hanno sempre la palla e ti stancano. A livello di gioco erano avanti, ma a livello di occasioni erail pareggio", aggiunge il bomber della Lazio che non commenta le parole del ct Mancini, critico con il secondo tempo dell'Italia. "Sono triste, mi rode tanto ed è difficile dare un giudizio".

ENSCHEDE (Olanda) - " Alla fine la Spagna ha meritato di vincere, anche se hanno trovato il gol alla fine credo che abbiano giocato meglio". Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ...Spagna subito in vantaggio ad Enschede con Pino al 3' del primo tempo, gol pareggiato su Rigore daquattro minuti dopo. A tre dal termine la rete di Joselu che ha dato il successo alla Roja. ...6 : di buono c'è ildi rigore trasformato con freddezza ma in attacco non riesce mai a prendere il controllo del reparto. Dal 60' Chiesa 5.5 : il momento negativo prosegue. Mancini (...

Secondo verdetto della Nations League 2023 di calcio: con i gol di Pino al 4' e Joselu all'89' la Spagna vince per 2-1 contro l'Italia e passa in finale, dove affronterà la Croazia. Vano il momentaneo ...Ciro Immobile, dopo essere tornato a segno dopo quasi due anni dall'ultima marcatura, al termine di Spagna-Italia ha commentato così la sconfitta per 2-1 in semifinale di Nations ...