Calcio | Garcia | ' sono motivato e ambizioso come non mai'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Napoli, 15 giu. - (Adnkronos) - "Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia.oranon mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d'Italia". Così il neo allenatore del Napoli Rudisui suoi profili social. Il tecnico francese è stato scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti.

Si tratta di un ritorno in Italia per, che ha allenato la Roma dal 2013 al 2016. [the_ad id='676180...serve carattere eha già dimostrato in passato di non avere peli sull lingua. Il violino all'Allianz Stadium nella gara contro la Juventus è entrato di diritto nella storia delitaliano:...finì nel mirino della dirigenza per il burrascoso rapporto con i giocatori, sfociato in un ... Attiva ora l'offerta! Napoli: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie ...

Calcio, il Napoli riparte da Rudi Garcia La Stampa

Italia-Spagna 1-2 (1-1) nella semifinale di Nations League. ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Bonucci (1' st Darmian), Spinazzola (1' st Dimarco), Frattesi (31' st Verratti), Jorg ..."Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i ...