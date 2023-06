Calcinate | colpito da un camion in una cava | Carlo Gritti muore a 54 anni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 giugno 2023). La tragedia si è consumata in un istante nel tardo pomeriggio di mercoledì (14 giugno):, 54enne di, ha perso la vita urtato dalla sponda di un, sganciatasi in seguito alla collisione accidentale con un altro mezzo pesante, che l’haviolentemente alla testa. Questa la dinamica ricostruita dai tecnici dell’Ats intervenuti immediatamente all’interno dellaSanto Stefano, in via Monte Misma a: non erano ancora le 18 quando al numero unico d’emergenza 112 è arrivata la richiesta di soccorso, che ha attivato anche i mezzi sanitari (un’ambulanza e un’automedica) e i carabinieri della compagnia di Bergamo. Il personale medico, una volta arrivato sul posto, non ha però potuto far altro che ...