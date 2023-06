Cagliarimania | i rossoblù risorgono come l’araba fenice Il purgatorio dura solamente un anno ! Il Cagliari ritorna in Serie A !

Il ritorno sarà una vera e proprio sofferenza perché i ducali mettono anima e corpo per provare la rimonta sui. Saranno Radunovic e la linea di porta a salvare i sardi. Finale conquistata ...Ed allora mai come oggi bisognerà vincere, per regalare ai tifosiil sogno di tornare in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio. L'impresa non è impossibile ed il Cagliari lo ha già ...scenderanno in campo con il 'vestito migliore', con Pavoletti e Mancosu a completare il pacchetto offensivo con Lapadula e Nandez a macinare km a tutta fascia. Da decidere chi agirà sulle ...