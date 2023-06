Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 giugno 2023) Vi piacerebbe conoscere ilper una pastacremosissima? Eccovi servite! È il piatto per eccellenzacucina romana, povero, ma gustosissimo: pochi ingredienti per una riuscita perfetta, ma tutti di qualità! Scegliete tonarelli, spaghettoni, rigatoni, maccheroni, come pasta, solo pecorino romano DOP enero a grani grossi da macinare al momento. L’acqua di cottura deve essere ricca di amido per amalgamare perfettamente il condimento. In un quarto d’ora soltanto, servirete un primo da leccarvi i baffi. Curiose di imparare la tecnica giusta? Iniziamo! Ilper unaperfetta: sono 3 Per questa primo, procuratevi: pecorino romano, 280 gnero in grani, 1 cucchiaio + q.b. macinato da ...