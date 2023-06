Buttafuoco | «Berlusconi ha portato la fantasia al potere | che era il sogno dei sessantottini»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il Cavaliere «era annoiato dalla politica e per questo l’ha rivoluzionata». Pietrangelo, nel suo libro “Beato lui. Panigirico dell’arcitaliano Silvio” (in uscita il 19 giugno per Longanesi), parla del Cav «liberato, finalmente padrone della sua vita». E – in un’intervista a “La Stampa”, pone alcune riflessioni dopo la scomparsa del leader di FI.e la maggioranza silenziosa Un elemento è indiscutibile: «Ha dato una casa alla maggioranza silenziosa degli italiani. E con Giorgia Meloni quella maggioranza silenziosa è diventata governo». La Prima Repubblica «era bloccata su un assetto che prevedeva due chiese speculari, la Dc e il Pci, che in fondo erano espressione dello stesso partito, quello guelfo. Prima Craxi a sinistra e poia destra centro, ...

Lo scrittore: "Silvio ci ha liberati dalla protervia dell'alta borghesia minoritaria ed egemone. Essere concreti vuol dire amare un popolo per quel che è. ......da. Necrologi C'è anche Francesca Pascale, assieme sobria e sbarazzina in nero. E Veronica Lario, grande spina nel fianco con quella lettera a Repubblica , che Pietrangelo...Lo scrittore sta per pubblicare un "Panegirico" sul Cav: "Nel capolavoro dell' Alighieri ci sono tanti personaggi sovrapponibili a Bonolis , Tremonti , Dell'Utri ... Molti finti amici lo trattavano da ...

Pietrangelo Buttafuoco: “Berlusconi non ha eredi, Meloni suo unico successore” La Stampa

Così in un’intervista a La Stampa lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco. Alla domanda “Cosa porta Meloni, nel futuro, del berlusconismo” risponde così: “Berlusconi non voleva cambiare gli italiani.Il funerale vissuto con quel qualcosa di molto ambrosiano, di molto Duomo e con quel tanto di popolo rispettosamente chiassoso e colorato dilagante in piazza. Un addio che non è propriamente un’abitud ...