Busta paga più sostanziosa per questi lavoratori | in arrivo bonus da 550 euro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sono in550in più inper questa platea di: ecco come fare domanda e a chi spetta l’aumento. Con il Decreto Aiuti n.50 dell’anno 2022 è stato introdotto unpari a 550ad una determinata platea di: coloro che sono titolari di un contratto di part-time ciclico verticale. Con il messaggio n. 1379 del 13 aprile 2023, INPS ha fatto chiarezza su quali sono gli steps necessari per riesaminare le domande respinte. Part time verticale: cosa prevede il contratto? Il lavoratore part time svolge l’attività lavorativa con un orario ridotto rispetto all’orario normale settimanale previsto dalla normativa. Il tempo parziale può essere orizzontale, verticale o misto. Ci sono delle differenze che intercorrono ...

Entro il 30 giugno va definito il premio da assegnare a coloro che hanno prestato servizio per due domeniche in un mese, i quali avrebbero diritto a 160 euro in più inIl giornale aggiunge che i dipendenti potranno scegliere il loro giorno libero retribuito nella settimana in cui ritirano la, generalmente quella in cui ricade il 21 del mese. Il 'regalo' ...Con il modello 730, infatti, vengono anticipati dal datore di lavoro ino dal sostituto di imposta nel cedolino della pensione. Con il modello Redditi, invece, si dovrà attendere l'...

BUSTA PAGA: a Luglio arriva il TAGLIO FISCALE, sarà come un BONUS; gli approfondimenti iLMeteo.it

Un venerdì libero al mese al personale non impiegato in fabbrica. Secondo quel che scrive Bloomberg, Samsung avrebbe scelto di concedere questo "benefit" allo staff impiegato in Corea del Sud a partir ...Sta per arrivare per lavoratori e pensionati la quattordicesima. Lo stipendio o l'assegno aggiuntivo, anche detto “premio feriale”, si somma alla tredicesima, ...