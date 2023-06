Burro di mele canadese | semplicissimo e veloce | per tartine golosissime

Leggi su donnaup

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ildiè una preparazione a base di frutta fresca e ingredienti semplici. Uno di questi è tipico del Quebec: si tratta dello sciroppo d’acero, di semplicissima reperibilità anche alle nostre latitudini ormai. È un liquido denso, ricco di sali minerali e vitamine, nutriente e goloso, utilizzato per dolcificare pancake, muffin, torte e biscotti, ma anche tè e infusi. Questa ricetta, in cui è presente in quantità significativa, è una vera specialità: una prelibatezza per arricchire ledelle feste, magari ad un buffet di compleanno. È spaziale a colazione, sulle fette biscottate o sul pane appena tostato. Profumatissima e corposa, può essere aromatizzata con qualche goccia di limone o con l’estratto alla vaniglia, entrambi si sposano divinamente con le. Per realizzarla ...