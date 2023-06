Buona sbronza | Grealish

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 giugno 2023) Certo che sì, mica stiamo a negarlo: avremmo tanto preferito che quei marcantoni del City non avessero da festeggiare una beata mazza, e al massimo nell’alcol ci avessero annegato i dispiaceri. Ma così non andò, e noi proprio non siamo come le testine microcefale degli odiatori che rosicano persino perché il Cav. ha avuto un gran bel funerale. Noi siamo contenti quando la gente, invece di predicare e scassare gli zebedei con i moralismi peggio dei monaci tibetani, se c’è da festeggiare e da sbroccare ci dà dentro. Così applausi a Jack, talentuoso irlandese del City dalla chioma rivedibile, che per festeggiare la vittoria della Champions non ha fatto una notte di stravizi alcolici, ma proprio quattro bei giorni dino stop. Gargarismi alla vodka, birra e champagne e nemmeno il tempo di dormire. Sembra non ne sia stato felice Guardiola, ...