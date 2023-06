contesta adi favorire i propri servizi 'display' (come banner e video) a scapito di concorrenti, inserzionisti ed editori online. In via preliminare,rileva che, almeno ..., ha sottolineato, "rispettiamo le procedure parlamentari italiane". Sul fatto che la ... webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti ...Nuovo scontro trae i colossi del web. L'Antitrust europeo scende in campo contro. La Commissione ha annunciato di aver inviato una nuova comunicazione di addebiti al gigante Internet statunitense."...

Bruxelles a Google, 'venda parte dei suoi servizi pubblicitari' - Europa Agenzia ANSA

Bruxelles sostiene che Google privilegia i propri servizi ‘display‘ (come banner e video) a discapito di concorrenti, inserzionisti ed editori online. Google, l’UE vuole che venda parte dei servizi ...La Commissione Ue ordina a Google “la cessione obbligatoria” di parte dei suoi servizi pubblicitari online per porre fine ai problemi di concorrenza rilevati nel settore. Al termine di un’indagine pre ...