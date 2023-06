Brindisi | mamma e figlia salvate dai pompieri Nubifragio

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tweet dei vigili del fuoco: Maltempoabbondante pioggia in città, 30 interventi fatti finora dai vigili del fuoco per prosciugamenti, la rimozione di alberi pericolanti e il soccorso ad automobilisti in difficoltà nei sottopassi allagati. L'articolodai proviene da Noi Notizie..

- S ono stati tanti i disagi registrati in città a causa del violento temporale che si è ... Tra i tanti interventi anche il soccorso per unae la figlia di tre mesi da un appartamento. Il ...Tra le persone messe in salvo dai vigili del fuoco a, dove questa mattina c'è stato un violento nubifragio, anche unacon la figlia, una neonata di tre mesi, soccorse in un appartamento completamente allagato. Al momento sono oltre 25 gli ...Bomba d'acqua su, emergenza meteo per la pioggia: "Non uscite di casa". Salvate una bambina di 3 mesi e ladi Lucia Portolano 15 Giugno 2023

Maltempo a Brindisi, vigili del fuoco salvano mamma e neonata Agenzia ANSA

(leggo.it) BRINDISI- Maltempo, decine di interventi , i vigili del fuoco salvano una mamma e una bimba tre mesi. A Brindisi i vigili del fuoco del Comando provinciale sono tutt’ora impegnati con ...Violento nubifragio a Brindisi: Vigili del Fuoco salvano mamma e neonata da un appartamento allagato, strade chiuse.