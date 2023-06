(Di giovedì 15 giugno 2023) Ladi( - 0,3%) prosegue in, in linea con gli altri listini europei mentre si attendono gli esiti della riunione della Bce. A Piazza Affari( - 2,5%), nel giorno del ...

... ha fissato la forchetta di prezzo per la quotazione su Euronext Growth Milan , il mercato di... RLFTC, fondata anel 2020 da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti insieme alle famiglie Bazoli e ...(quotata alladi) mentre dal 2016 a marzo 2018 è stato Consigliere di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p. A., anch'essa quotata alla. Dal 2012 è Amministratore Unico della ...Il lancio della nuova realtà è avvenuto oggi ain Gioia 22 - la Scheggia di vetro - il grattacielo situato a Porta Nuova, quartiere dell'innovazione milanese emergente, che ospita la sede ...

Borsa: Milano in calo con Europa, scivola Italgas - Economia Agenzia ANSA

MILANO (Reuters) - Piazza Affari, insieme agli altri listini europei, attende in lieve calo e con scambi fiacchi la decisione di oggi della Bce sui tassi dopo aver digerito la pausa nel ciclo dei rial ...La Borsa di Milano (-0,3%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei mentre si attendono gli esiti della riunione della Bce. (ANSA) ...