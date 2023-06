(Di giovedì 15 giugno 2023) Ladilimita il calo nel giorno in cui la Bce ha alzato ancora i tassi e ha deciso per un altro rialzo a luglio. Una seduta incon l', con lo spread tra Btp e Bund che ha ...

Ladilimita il calo nel giorno in cui la Bce ha alzato ancora i tassi e ha deciso per un altro rialzo a luglio. Una seduta in linea con l'Europa, con lo spread tra Btp e Bund che ha chiuso ...Banca Mediolanum ha guadagnato lo 0,4%, nell'attesa di comprendere se la scomparsa di Silvio Berlusconi provochera' qualche colpo di scena, considerando che Fininvest detiene il 30,1% del capitale. Si ...Le Borse europee sono partite deboli, nell'attesa degli annunci della Bce e dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi. D'altra parte i banchieri dell'istituto centrale Usa prevedono ...

Borsa: Milano chiude in linea con l'Europa, poco mossa Tim - Economia Agenzia ANSA

La Borsa di Milano limita il calo nel giorno in cui la Bce ha alzato ancora i tassi e ha deciso per un altro rialzo a luglio. Una seduta in linea con l'Europa, con lo spread tra Btp e Bund che ha chiu ...MILANO (MF-NW)--L'azionario milanese chiude in lieve calo nel giorno della Bce: Ftse Mib -0,28% a 27.731 punti. Sia la Fed ieri sia la Bce oggi si sono mosse sui tassi come il mercato prevedeva nella ...