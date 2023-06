Lo ha detto l'alto rappresentate della politica estera Ue Joseparrivando alla Nato per prendere parte all'incontro con i rappresentanti dell'industria della difesa transatlantica. . 15 ...... su proposta dell'Alto Rappresentante per la politica estera Josep, Di Maio ha preso ... "Grazie all'esperienza acquisita in questi anni alla Farnesina,potrebbe impegnarsi con un'azienda ...Il Kosovo potrebbesubire sanzioni da parte della comunità euro - atlantica, come riferito da diverse fonti ... dopo aver parlato con il capo diplomatico dell'UE Josep, le azioni del ...

Borrell, 'presto incontro Belgrado-Pristina a Bruxelles' Agenzia ANSA

Nei Balcani "siamo tornati" all'assetto di "gestione delle crisi" ed è per questo che "la prossima settimana porterò le due parti, Belgrado e Pristina, a Bruxelles per un incontro". (ANSA) ...Agenzia Borrell torna a chiedere elezioni locali inclusive al più presto – “L’Unione europea è pronta ad attuare misure risolute” in Kosovo: “il mancato allentamento delle tensioni porterà a conseguen ...