Boris Johnson condannato per il caso “Partygate” | «Ha mentito al Parlamento» L’ex premier | «È un assassinio politico»

(Di giovedì 15 giugno 2023)britannicoè statoper aver deliberatamente «fuorviato» ilbritannico sullo scandalo delle feste organizzate a Downing Street, in violazione delle restrizioni anti-Covid. La decisione è arrivata al termine di 14 mesi di indagini, con la pubblicazione di report a conclusione dell’inchiesta condotta da una commissione bipartisan di Westminster (Privileges Committee), che ha pubblicato un rapporto di 108 pagine e in cui si richiede chevenga sospeso dalla Camera per 90 giorni «per ripetuti atti di disprezzo e per aver cercato di mettere a rischio il processo parlamentare» in modo deliberato, «minando il processo democratico della Camera». Nel report viene sottolineato che è la prima volta che ...

A smuovere la coscienza politica dei britannici è il rapporto shock su, ex primo ministro e ora anche ex deputato, dopo che l'inchiesta indipendente della commissione parlamentare ( ...Dice che aveva mentito di proposito sul rispetto delle regole e avrebbe raccomandato di sospenderlo 90 giorni, se fosse stato ancora ...ha " ingannato deliberatamente " la Camera dei Comuni in merito alla vicenda del cosiddetto Partygate , ovvero le feste tenute nella residenza istituzionale di Downing Street durante le ...

Partygate, Boris Johnson condannato: "Ha mentito al Parlamento" TGCOM

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Dice che aveva mentito di proposito sul rispetto delle regole e avrebbe raccomandato di sospenderlo 90 giorni, se fosse stato ancora parlamentare ...