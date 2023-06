Bonus psicologo | in arrivo lo scorrimento delle graduatorie 2022 | istruzioni Inps

(Di giovedì 15 giugno 2023) Con il Messaggio numero 2127 l’ha rilasciato alcune importantiche riguardano il. In particolare, i professionisti avranno tempo fino al 20 giugno 2023 per inviare all’i dati di fatturazione di tutte le sedute già confermate. Alla data del 21 giugno, le sedute non confermate o senza dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio. Questo per permettere di individuare le risorse residue disponibili e quindi di far scorrere le. Coloro che sono risultati beneficiari dopo lopotranno accedere all’apposita pagina all’interno del sitoe e visualizzare il proprio codice univoco da fornire poi allo. L’accesso al portale sarà ...

Arriveranno tra giugno e luglio 2023 nuovi soldi per il. Le risorse permetteranno di individuare nuovi beneficiari nelle graduatorie già predisposte. Parliamo del contributo (che varia in funzione dell'ISEE) voluto dal legislatore per ...Cos'è ilIlè contributo per aiutare a sostenere le spese di assistenza psicologica . Inizialmente finanziata da nel 2022, è stata via via prorogata. Obiettivo all'...... provvedimenti di espulsione e fogli di via 15 Maggio 2018 TRASPORTI - Lavori sulla linea ferroviaria fra Lucca e Viareggio 1 Aprile 2022 SALUTE -, a disposizione 630 mila euro per la ...

