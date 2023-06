Bonus condizionatori al 50% e 90% | famiglie in festa per il nuovo aiuto

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per la gioia di moltearriva ilal 50% e al 90%: undavvero molto apprezzato Nonostante siano trascorsi quasi due anni dallo scontro tra Russia e Ucraina, la situazione finanziaria è ancora in uno stato di forte emergenza. Risparmiare è difficile se non impossibile e il caro prezzi riguarda soprattutto i beni e i servizi di prima necessità. Quindi a farne le spese sono soprattutto coloro che hanno un basso reddito. La maggior parte delle persone, quelli più bisognosi, hanno però la possibilità di attingere dalle agevolazioni e idello Stato e dall’INPS. Arriva ilcondizionatore fino al 90%-ilovetrading.itAd incidere sul budget mensile sono soprattutto le bollette e la spesa di beni alimentari. Per quanto riguarda la spesa ci sono ...

Cos'è, come funziona e chi ha diritto al bonus centro estivo: fino a 100 euro a settimana per bambini dai 3 ai 14 anni.