Bonucci | la Juventus ha individuato il sostituto | è fortissimo

(Di giovedì 15 giugno 2023), nell’ultima stagione, ha avuto diverse difficoltà; lasembra averil giocatore che può prendere il suo posto.(LaPresse)Nella passata stagione, laha dovuto affrontare diverse difficoltà; i bianconeri, almeno ai nastri di partenza, erano considerati tra le principali forze del campionato e si pensava che potessero lottare per diversi obiettivi importanti. Le cose non sono andate secondo le aspettative con diversi giocatori ad aver reso meno delle loro possibilità; uno di questo è, senza nessun dubbio,. Il centrale ha vissuto una stagione non felicissima tra prestazioni altalenanti e una condizione fisica non sempre ottimale. Ha faticato ad imporre la sua leadership e questo è stato un problema non di poco conto; avere un giocatore ...

...cielo si aprirono già nel primo tempo con il due a zero per loro e il cartellino rosso per. ... tra l'altro in una città - Enschede - dove addirittura venne eliminata tanti anni fa la. ...... Leonardo, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale di Nations League con la Spagna. "Come gruppi stiamo bene - sottolinea il giocatore della- . In Sardegna ed è ...Il difensore dellaLeonardoa Sky ha parlato dei due compagni di Nazionale, e obiettivi di mercato, Davide Frattesi e Nicolò Zaniolo : "Zaniolo e Frattesi possono essere giocatori buoni per la...

Bonucci: 'Frattesi e Zaniolo alla Juve Sono pronti' Calciomercato.com

Enschede, Paesi Bassi (14 giugno) (Reuters) – Il veterano difensore Leonardo Bonucci si dice felice di prendersi una pausa dai suoi guai alla Juventus ...La casa del Twente, dove stasera l'Italia affronta la Spagna nella semifinale della Nations League, è distante meno di 150 km dall'Amsterdam Arena dove Jack Raspadori ha ...