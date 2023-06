Bonolis-Bruganelli | è davvero crisi? Una foto accende il sospetto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) I dubbi sulla separazione tra Paoloe Sonianon mancano. Dopo lapubblicata dall'imprenditrice in occasione del compleanno dell'ex marito, ci sono alcuni scatti che li vedono ancora affiatati e insieme. Qui il conduttore di Avanti un altro e lavengono paparazzati mentre camminano spalla a spalla per le vie di Roma. Tanto che Gente, lo stesso settimanale che li hagrafati, ha lasciato spazio a sospetti: "A giudicare dalle apparenze i due non sembrano una coppia che ha appena annunciato al mondo di essersi separata… A vederli così paiono poco turbati dalla fine di un legame durato 26 anni". Da qui il dubbio: "Viene spontaneo domandarsi: maè finita tra loro? Solo il tempo lo svelerà". Nei giorni scorsi i due hanno ...