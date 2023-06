Bonaccini Emilia-Romagna | Priorità agli interventi urgenti | ripresa produttiva necessaria

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 “Abbiamo presentato una quantificazione complessiva che stimiamo essere intorno ai 9 miliardi di euro. Il ministro Musumeci, che coordina il tavolo delle trattative, aveva chiesto che ci si concentrasse sulla parte piùper effettuare riparazionientro l'autunno. In particolare, per le infrastrutture comunali e provinciali vengono stimati circa 1,8 miliardi. Tenete conto che le risorse annunciate non ci sono, poiché i circa due miliardi indicati sono stati spesi quasi tutti. Quelli erano per le urgenze e riguardavano le spese a protezione delle popolazioni. Ci siamo concentrati per gliatti a togliere dall'isolamento alcuni comuni e per risollevare le attività produttive. Ricordiamo che se si ferma l'si ferma una parte ...